Bucchioni nominato presidente pro tempore dell'Associazione degli Spedizionieri del Porto della Spezia

Sandro Bucchioni, amministratore di Bucchioni Srl e Matra Srl, è
stato nominato presidente pro tempore dell'Associazione degli
Spedizionieri del Porto della Spezia a seguito delle dimissioni di
Alessandro Laghezza, intervenute dopo la sua elezione alla
presidenza di Confindustria La Spezia.
Bucchioni ha espresso la volontà di operare nel segno
della continuità, proseguendo con determinazione il percorso
tracciato dal suo predecessore e rafforzando ulteriormente la
collaborazione tra operatori e istituzioni, con l'obiettivo è
promuovere iniziative orientate al miglioramento della competitività
del porto e delle imprese associate, valorizzando i risultati già
conseguiti. «Il lavoro svolto da Alessandro Laghezza - ha
affermato Bucchioni - ha consentito all'associazione e al porto
della Spezia di raggiungere traguardi di assoluto rilievo.
Intendiamo proseguire lungo questo percorso, consolidando gli
eccellenti risultati ottenuti e rafforzando il ruolo dello scalo
spezzino come punto di riferimento internazionale, puntando su
innovazione, formazione e servizi sempre più efficienti per
rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione».