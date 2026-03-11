La giapponese MOL ha acquisito il 25% della V.Ships France

Il gruppo armatoriale giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL),
attraverso la filiale MOL Euro Energie SAS, ha acquisito il 25% del
capitale sociale della V.Ships France SAS (VSF), società di
ship management di Nantes che fa capo alla V.Ships della britannica
V.Group. Dal 2021 la società francese si occupa del
reclutamento e della gestione dei marittimi e della gestione
operativa di navi per gas di petrolio liquefatto, per gas naturale
liquefatto e di altre tipologie di naviglio. Attualmente VSF
gestisce due imbarcazioni per il bunkeraggio della MOL, la Gas
Vitality
e la Gas Agility
, che sono operate a Rotterdam e
Marsiglia, e per conto del gruppo giapponese gestirà due
nuove navi GNL della capacità di 174mila metri cubi che
saranno consegnate nel 2027 alla londinese INEOS con cui MOL ha
siglato un accordo per il loro noleggio.
Il restante 75% del capitale della VSF rimane alla V.Ships.