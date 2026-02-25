Nuovo hub logistico a Londra per incrementare il trasporto ferroviario delle merci nel tunnel sotto la Manica

Il governo britannico ha presentato oggi un piano per
incrementare il trasporto ferroviario delle merci nel tunnel sotto
il canale della Manica che prevede la realizzazione di un hub
logistico internazionale nella zona orientale di Londra da parte
della Network Rail, la società pubblica che gestisce
l'infrastruttura ferroviaria nazionale, e della sua società
di sviluppo immobiliare Platform4 che assumeranno il controllo a
lungo termine del sito Eurohub nel quartiere di Barking che è
di proprietà della Legal & General. L'accordo prevede lo
sblocco di investimenti privati pari a circa 15 milioni di sterline
per creare il centro logistico.
L'obiettivo è di potenziare gli scambi commerciali con
l'Europa continentale e di consentire alle aziende britanniche di
importare ed esportare merci direttamente via ferrovia verso
Francia, Germania, Italia e Spagna, nonché di ridurre la
congestione stradale.
«Questo accordo - ha sottolineato il ministro delle
Ferrovie, Peter Hendy - rappresenta un'enorme opportunità per
rilanciare il trasporto merci su rotaia, aprendo la strada al
ritorno dei servizi regolari attraverso il tunnel sotto la Manica.
Darà un impulso alle imprese britanniche aprendo nuovi
collegamenti commerciali con l'Europa, offrendo un modo più
rapido e sostenibile per trasportare merci da e verso il continente.
Tutto questo fa parte del nostro piano per utilizzare le nostre
ferrovie per sostenere la crescita economica e l'occupazione».
Il ministro dell'Industria, Chris McDonald, ha ricordato che
attualmente sono quasi 100mila le aziende britanniche che esportano
verso l'Unione Europea. L'amministratore delegato di Network Rail,
Jeremy Westlake, ha specificato che «attualmente solo una
piccolissima parte del trasporto merci ferroviario attraversa il
tunnel della Manica, e questa percentuale è limitata agli
ordini di grandi quantità di merci di singoli clienti. Ciò
significa che la maggior parte delle merci tra la Gran Bretagna e
l'Europa viaggia via mare, per poi proseguire attraverso la Gran
Bretagna su strada. I piani di Network Rail per il Barking Eurohub -
ha evidenziato - non solo rinvigorirebbero il settore del trasporto
merci ferroviario, stimolerebbero l'economia e creerebbero posti di
lavoro, ma creerebbero anche un importante hub logistico
internazionale che offrirebbe un'alternativa sostenibile per il
trasporto merci in entrata e in uscita dal Regno Unito, trasferendo
il trasporto merci dai camion ai treni».