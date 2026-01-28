Stena RoRo ha ordinato in Cina la costruzione di due navi ro-ro con opzioni per altre quattro unità

La svedese Stena RoRo ha ordinato al cantiere navale di Weihai
della cinese China Merchants Industry (CMI) la costruzione di due
navi ro-ro di nuova generazione di classe “C-Flexer” con
opzioni per altre quattro unità la cui progettazione è
stata realizzata in cooperazione con l'italiana Naos Ship & Boat
Design, azienda di Trieste specializzata particolarmente nella
progettazione navale di unità ro-ro e ro-pax. Secondo le
previsioni, le prime due navi verranno prese in consegna a marzo e
giugno del 2029, mentre quelle opzionate verrebbero consegnate
successivamente ogni tre mesi.
Le nuove navi, di circa 15mila tonnellate di portata lorda,
saranno lunghe 200 metri e larghe 31 metri e nella versione a tre
ponti avranno una capacità di carico pari a 3.400 metri
lineari di rotabili, mentre in quella a quattro ponti la capacità
salirà a 4.750 metri lineari.