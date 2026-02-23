Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
01:48 GMT+1
PORTI
Inaugurati i nuovi uffici dell'AdSP della Sicilia Orientale nel porto di Pozzallo
Appalto del valore di circa 750mila euro
Pozzallo
23 febbraio 2026
Oggi nel porto di Pozzallo sono stati inaugurati i nuovi uffici
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Orientale che sinora nello scalo aveva a disposizione solo qualche
stanza nel terminal crociere. La struttura, realizzata in poco più
di un anno con un appalto del valore di circa 750mila euro, ha una
superficie di 200 metri quadri.
In occasione della cerimonia, il presidente dell'AdSP, rancesco
Di Sarcina, ha evidenziato che il porto di Pozzallo sta vivendo una
fase di crescita importante e strategica «grazie ad una serie
di progetti e investimenti che la nostra governance ha portato
avanti in questi ultimi anni per una cifra complessiva di circa 26
milioni di euro».
