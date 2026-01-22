Stabile il traffico annuale dei container movimentato dal porto di Algeciras

Nel 2025 il porto di Algeciras ha movimentato 100,7 milioni di
tonnellate di merci, con un calo del -3,3% sull'anno precedente che
è stato contenuto dall'aumento del +6,5% dei volumi di merci
convenzionali, risultati pari a 12,7 milioni di tonnellate, e con il
contribuito anche della crescita delle rinfuse solide attestatesi a
274mila tonnellate (+14,5%). Le rinfuse liquide sono diminuite del
-1,1% scendendo a 28,5 milioni di tonnellate e più accentuata
è risultata la flessione delle merci containerizzate che
hanno totalizzato 52,8 milioni di tonnellate (-6,2%) con una
movimentazione dei contenitori pari a 4.738.146 teu (+0,5%), di cui
2.958.306 teu in transito internazionale (+5,2%), 493.919 teu in
transito nazionale (-25,0%), 329.323 teu in importazione (+0,1%) e
323.884 teu in esportazione (+4,3%). Il traffico passeggeri è
stato di oltre 6,3 milioni di persone (+6,7%).
Nel solo quarto trimestre del 2025 lo scalo portuale spagnolo ha
movimentato complessivamente 25,4 milioni di tonnellate di merci,
con una progressione del +1,9% sullo stesso periodo dell'anno
precedente. Nel settore delle merci containerizzate il traffico è
stato di 12,9 milioni di tonnellate (-0,3%) ed è stato
realizzato con una movimentazione di container pari a 1.193.522 teu
(+6,3%), di cui 915.829 teu in transito internazionale (+14,8%),
112.388 in transito nazionale (-36,2%), 80.842 teu in importazione
(+6,7%) e 84.463 teu in esportazione (+16,1%). Le altre merci varie
sono ammontate a 3,3 milioni di tonnellate (+2,1%). Nel comparto
delle rinfuse liquide il traffico è stato di 7,4 milioni di
tonnellate (+9,2%) e in quello delle rinfuse solide di 52mila
tonnellate (+17,1%).