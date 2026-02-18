Britta Weber è stata nominata nuovo chief executive
officer del gruppo Hupac, carica che assumerà il prossimo
primo luglio. Nei quasi 60 anni di storia dell'azienda, Weber è
il quarto CEO del gruppo elvetico e la prima donna alla guida
dell'azienda. Weber, attuale vicepresidente di UPS Healthcare per
l'Europa e l'Asia, succederà a Michail Stahlhut le cui
dimissioni sono già state annunciate
(
del 27
gennaio
2026). Durante la fase di transizione la direzione
operativa sarà assicurata dai due vice del CEO, Benedetta
Masciari e Alessandro Valenti, nonché da Bernhard Kunz,
delegato del consiglio di amministrazione.
Il presidente della Hupac, Hans-Jörg Bertschi, ha
evidenziato che Weber «vanta oltre vent'anni di esperienza
internazionale nel settore della logistica: unisce una chiara
visione strategica a spiccate doti di leadership e una profonda
comprensione delle esigenze dei nostri clienti».