Fondi ai porti spagnoli per il loro adeguamento all'impiego di energia eolica e altre energie rinnovabili marine

Il ministero spagnolo per la Transizione ecologica e la sfida
demografica ha attivato il programma di finanziamento Port-Eolmar
del valore complessivo di 212 milioni di euro, basato su fondi
europei del programma NextGenerationEU, che è destinato
all'adeguamento dei porti statali all'impiego di energia eolica e di
altre energie rinnovabili marine. Le autorità portuali
nazionali potranno presentare domande per il finanziamento dei
propri progetti tra il 28 gennaio e il 3 marzo prossimi. I
finanziamenti saranno assegnati su base competitiva e i progetti
candidabili devono includere sviluppi industriali il cui
investimento sia pari o superiore all'aiuto ricevuto.
Come prerequisito per ricevere gli aiuti, le proposte dei porti
devono essere associate ad un solido progetto industriale promosso
da operatori privati che otterranno i relativi titoli di concessione
attraverso gare d'appalto competitive e dovrà essere legato
allo sviluppo della filiera delle energie rinnovabili marine. I
progetti selezionati avranno un massimo di 48 mesi per la loro
esecuzione dalla chiusura del bando.