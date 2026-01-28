Nel 2025 i ricavi della UPS sono diminuiti del -2,6%

Nell'ultimo trimestre del 2025 i ricavi del gruppo logistico
statunitense UPS sono diminuiti del -3,2% sullo stesso periodo
dell'anno precedente essendo stati pari a 24,5 miliardi di dollari,
di cui 16,8 miliardi generati dalle consegne espresso negli Stati
Uniti (-3,2%), 5,0 miliardi dalle consegne espresso internazionali
(+2,5%) e 2,7 miliardi dalle altre soluzioni per la supply chain
(-12,7%). L'utile operativo si è attestato a 2,6 miliardi
(-12,0%), con contribuiti pari a 1,4 miliardi dalle consegne
espresso nazionali (-15,1%), 884 milioni dalle consegne espresso
internazionali (-13,2%) e 263 milioni dalle altre attività
logistiche (+16,4%). Il valore dell'utile netto è risultato
pari a quasi 1,8 miliardi di dollari (+4,1%).
Nell'intero esercizio annuale 2025 i ricavi hanno totalizzato
88,7 miliardi di dollari, con una flessione del -2,6% sul 2024, di
cui 59,5 miliardi derivanti dalle consegne espresso nazionali
(-1,4%), 18,6 miliardi dalle consegne espresso internazionali
(+3,4%) e 10,6 miliardi dalle altre attività (-17,0%).
L'utile operativo è stato di 7,9 miliardi (-7,1%) e l'utile
netto di 5,6 miliardi di dollari (-3,6%).