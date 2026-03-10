ICTSI registra performance economiche e operative annuali e trimestrali record

|
Nel 2025 il gruppo terminalista filippino International
Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) ha registrato performance
economiche e operative annuali e trimestrali record. Nell'anno il
traffico dei contenitori movimentato dai terminal del gruppo ha
superato per la prima volta i 14 milioni di teu salendo a 14,5
milioni di teu, con un incremento del +11,0% sul 2024 e con nuovi
picchi storici dei volumi movimentati in Asia, pari ad oltre 7,7
milioni di teu (+8,8%), e nelle Americhe, pari a quasi 4,2 milioni
di teu (+18,9%), mentre il traffico movimentato in Europa, Medio
Oriente ed Africa, pari a 2,6 milioni di teu (+6,1%), è
risultato inferiore solo ai volumi totalizzati nel 2021 e 2022.
Nel 2025 i ricavi hanno raggiunto la quota record di 3,34
miliardi di dollari (+16,4%), di cui 3,23 miliardi generati dalle
attività portuali (+18,1%). Anche i valori raggiunti
dall'EBITDA, dall'EBIT e dall'utile netto non sono mai stati così
elevati essendo stati pari rispettivamente a 2,14 miliardi (+20,5%),
1,82 miliardi (+22,9%) e 1,13 miliardi di dollari (+20,4%).
Anche nel solo quarto trimestre del 2025 il traffico
containerizzato movimentato dai terminal portuali di ICTSI ha
segnato un nuovo record assoluto essendo stato pari a 3,8 milioni di
teu, con una crescita del +10,1% sullo stesso periodo dell'anno
precedente e con nuovi record relativi ai volumi movimentati sia in
Asia che nelle Americhe, risultati pari a 2,1 milioni (+11,0%) e 1,1
milioni di teu (+16,7%), mentre il traffico movimentato in Europa,
Medio Oriente e Africa ha registrato una flessione del -2,3% essendo
ammontato a 612mila teu.
Nel periodo ottobre-dicembre del 2025 i ricavi trimestrali hanno
raggiunto il nuovo record assoluto di 928,3 milioni di dollari
(+23,3%), di cui 896,9 milioni derivanti dalle attività
portuali (+23,5%). Anche i valori di EBITDA, EBIT e utile netto sono
risultati record e pari a 600,8 milioni (+29,8%), 515,3 milioni
(+33,4%) e 313,1 milioni di dollari (+29,9%).