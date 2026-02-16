Sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di Qube da parte di Macquarie Asset Management

Le australiane Macquarie Asset Management (MAM) e Qube hanno
annunciato oggi di aver siglato un accordo vincolante per
l'acquisizione del gruppo logistico Qube da parte di un consorzio
comprende fondi gestiti da MAM e co-investitori, tra cui UniSuper e
Pontegadea. L'intesa, che è basata sull'offerta che MAM ha
avanzato lo scorso novembre
(
del 24
novembre
2026), è stata approvata all'unanimità
dal consiglio di amministrazione della Qube.
L'accordo prevede che gli azionisti di Qube, ad eccezione della
UniSuper, ricevano 5,20 dollari australiani in contanti per ciascuna
delle azioni Qube in loro possesso, mentre UniSuper trasferirà
la sua attuale partecipazione diretta del 15,07% in Qube ad un
valore equivalente in cambio di una quota corrispondente nella
struttura azionaria del consorzio acquirente.