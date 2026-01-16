A MSC e alla qatarina Maha lo sviluppo e la gestione del porto libico di Misurata

Mercoledì la pubblicazione “Africa Intelligence”
ha reso noto che il contratto per lo sviluppo e la gestione del
porto libico di Misurata sarà sottoscritto con la cordata
formata dal gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping
Company (MSC) e il fondo qatarino Maha Capital Partners che ha
superato le offerte provenienti da Turchia, Emirati Arabi Uniti e
Francia. Il contratto di concessione dovrebbe essere firmato
domenica prossima a Misurata alla presenza del primo ministro libico
Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh e di rappresentanti dei governi
qatarino e italiano. MSC e Maha Capital Partners investiranno 1,5
miliardi di dollari per modernizzare il sistema portuale e logistico
di Misurata.
La Misurata Free Zone ha reso noto che nel 2025 il porto ha
movimentato un traffico dei container pari a 685mila teu, con un
incremento del +22% sull'anno precedente. Inoltre sono state sono
state movimentate altre 973mila tonnellate di altre merci varie
(+43%) e 1,44 milioni di tonnellate di cereali (+19%).