Saipem si è aggiudicata un ulteriore contratto offshore
in Arabia Saudita del valore di circa 500 milioni di dollari
nell'ambito dell'accordo a lungo termine che l'azienda italiana ha
in essere con Aramco. Saipem si occuperà dell'ingegneria,
dell'approvvigionamento, della costruzione e dell'installazione
(EPCI) di una condotta da 48”, per una lunghezza di circa 65
chilometri offshore e 12 chilometri onshore, oltre alle relative
infrastrutture sottomarine nel giacimento di Safaniya, uno dei più
grandi giacimenti offshore al mondo.
Le attività offshore saranno eseguite dalle navi da
costruzione di Saipem attualmente operative nella regione, mentre le
attività di fabbricazione saranno realizzate presso il
cantiere saudita della società Saipem Taqa Al-Rushaid
Fabricators Co. Ltd. a Dammam.