Nel 2025 il porto di Long Beach ha movimentato un traffico dei container record

Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Long Beach
ha raggiunto la quota record di 9,88 milioni di teu, con un
incremento del +2,4% sul 2024 quando era stato segnato il precedente
picco storico. Come negli altri porti statunitensi, la crescita
recente dei volumi containerizzati è stata trainata dai
contenitori pieni allo sbarco e dai contenitori vuoti, due flussi di
carichi che a Long Beach hanno registrato nuovi record pari
rispettivamente a 4,78 milioni di teu (+1,1%) e 3,96 milioni di teu
(+6,7%). Il traffico di container pieni all'imbarco è invece
diminuito del -5,5% scendendo a 1,14 milioni di teu.
Il nuovo record annuale del porto di Long Beach si è
prodotto essenzialmente nel primo trimestre del 2025 quando era
stata totalizzata una crescita anno su anno del +19,8%. Nell'ultimo
trimestre del 2025, invece, il traffico containerizzato è
calato del -8,8% sullo stesso periodo dell'anno precedente essendo
ammontato a 2,49 milioni di teu, di cui 1,19 milioni di teu pieni
allo sbarco (-10,4%), 312mila teu pieni all'imbarco (-6,1%) e
984mila teu vuoti (-7,7%).
Nel solo mese di dicembre del 2025 il traffico totale è
stato pari a 834mila teu, con una flessione del -3,1% sul dicembre
2024. I container pieni allo sbarco sono stati pari a 392mila teu
(-5,0%). I container pieni all'imbarco, dopo nove mesi di riduzione,
hanno segnato un aumento del +1,6% salendo a 102mila teu. I
contenitori vuoti sono stati pari a 339mila teu (-2,3%).