Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
23:24 GMT+1
PORTI
Ad APM Terminals il 37,5% del Southern Container Terminal del porto di Jeddah
DP World manterrà il restante 62,5%
L'Aia/Dubai
18 febbraio 2026
L'olandese APM Terminals del gruppo armatoriale danese A.P.
Møller-Mærsk ha siglato un accordo con la società
terminalista DP World di Dubai in base al quale acquisirà il
37,5% del capitale della Southern Container Terminal che gestisce un
terminal per contenitori nel porto saudita di Jeddah, mentre il
gruppo mediorientale manterrà la proprietà del
restante 62,5% e continuerà a gestire le attività
operative del terminal.
Nel 2019 la DP World ha rinnovato il contratto con la Saudi
Ports Authority (Mawani) per la gestione del terminal SCT per altri 30 anni
(
del 23
dicembre 2019).
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore