AD Ports ha comprato il cantiere navale spagnolo Astilleros Balenciaga

Il gruppo marittimo-portuale e logisico emiratense AD Ports ha
incrementato la sua attività nel segmento delle costruzioni e
riparazioni navali, attualmente limitato al cantiere Safeen Drydocks
del porto di Khalifa, con l'acquisizione del cantiere navale
spagnolo Astilleros Balenciaga di Zumaia, sul Golfo di Biscaglia.
L'intero capitale sociale dell'azienda privata iberica è
stato comprato per 11,2 milioni di euro dalla Safeen Drydock che fa
parte della Noatum Maritime del gruppo mediorientale.
Astilleros Balenciaga dispone di due bacini di carenaggio, di
uno scalo di alaggio di 105 metri, di uno stabilimento di 22.385
metri quadri e di un impianto di taglio e produzione di 3.530 metri
quadri. AD Ports ha evidenziato che si tratta di uno dei pochissimi
cantieri navali spagnoli specializzato nella costruzione di Service
Operation Vessel che fungono da basi galleggianti per i parchi
eolici offshore, nonché di navi da ricerca, navi di supporto
per l'industria offshore e rimorchiatori.