GTS annuncia nuovi servizi ferroviari tra il porto di Genova e il Centro-Sud Italia

GTS ha annunciato un'intensificazione dei collegamenti
ferroviari tra i container terminal di PSA Genova Pra' nel porto di
Genova con i mercati del Lazio, Campania, Puglia e Basilicata
realizzati da Overseas, la divisione del gruppo intermodale barese
dedicata alle spedizioni internazionali via mare che punta sul
sistema nave-treno per evitare i traffici intensi dei porti
congestionati. Dal porto di Genova i container arriveranno a
destinazione tramite ferrovia grazie al network di GTS e della
European Container Network (ECN), la joint venture tra l'azienda
barese e la CMA CGM Inland Services (CCIS). GTS ha precisato che a
fare da snodo tra il porto di Genova e i mercati del Centro-Sud
Italia sarà il terminal di Segrate Milano, gestito da
Terminal Italia e su cui ECN, già dai primi di gennaio, ha
attivato i primi collegamenti. Da Milano Segrate sarà la rete
di GTS, con partenze giornaliere, a far arrivare i container a Bari,
Nola e Pomezia.