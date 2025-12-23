Hanseatic Global Terminals acquisisce il 50% della società che realizza nuovo porto brasiliano di Imetame

Hanseatic Global Terminals (HGT), la società terminalista
della compagnia di navigazione containerizzata tedesca Hapag-Lloyd,
ha siglato un accordo con il gruppo brasiliano Imetame per acquisire
il 50% del capitale della sua filiale Imetame Logística Porto
(ILP), azienda che sta realizzando il nuovo porto privato di Imetame
presso la città di Aracruz nello Stato dell'Espírito
Santo.
L'accordo prevede che i due partner realizzino e gestiscano il
nuovo container terminal Hanseatic Global Terminals Aracruz con lo
scopo di movimentare traffico dei contenitori sia di import-export
che di transito. Secondo le previsioni, il terminal portuale
diventerà operativo a metà 2028 e avrà una
capacità di traffico annua pari a circa 1,2 milioni di teu.
Il terminal avrà una banchina di 750 metri lineari con
profondità del fondale di -17 metri.
Commentando l'accordo, l'amministratore delegato di HGT, Dheeraj
Bhatia, ha spiegato che «l'America Latina è un mercato
strategico chiave per Hanseatic Global Terminals e Hapag-Lloyd. La
nostra joint venture con il gruppo Imetame e lo sviluppo di un nuovo
hub di trasbordo e porto gateway sulla costa orientale del Brasile -
ha spiegato - rafforzano il nostro portafoglio di terminal,
affrontando al contempo i limiti di capacità in una regione
in crescita. Questo investimento nel porto di Aracruz apporta
benefici al Brasile rafforzando le infrastrutture commerciali
attraverso un porto più vicino ai mercati di consumo e alle
principali rotte marittime globali rispetto ai tradizionali porti
gateway, offrendo così a diversi Stati di origine delle merci
un accesso alternativo e più efficiente ai mercati globali».