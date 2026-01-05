COSCO acquisirà il controllo della società logistica tedesca Zippel

La stampa tedesca ha reso noto che all'authority antitrust
federale è stata notificata un'operazione in base alla quale
il gruppo armatoriale cinese COSCO, attraverso la società
integralmente controllata olandese Goldlead Supply Chain Development
(Europe) B.V. di nuova costituzione, intende acquisire l'80% della
società di trasporti e logistica Konrad Zippel Spediteur GmbH
che ha sede ad Amburgo. L'amministratore delegato della Zippel, Axel
Plaß, che sinora possiede il 70% del capitale sociale, con il
restante 30% detenuto dal co-amministratore delegato Axel Kröger,
manterrà una quota pari al 20% e continuerà a
ricoprire la carica di amministratore delegato della Zippel.