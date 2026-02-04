Il porto di Busan ha stabilito nuovamente il proprio record storico di traffico annuale dei container

Nel 2025 il porto di Busan ha stabilito nuovamente il proprio
record storico di traffico dei container avendone movimentato un
totale pari a 24,88 milioni di teu, volume che rappresenta un
incremento del +2,0% sull'anno precedente quando era stato segnato
il precedente picco massimo e che consente allo scalo portuale
sudcoreano di confermarsi al settimo posto nella graduatoria per il
2025 dei principali porti container mondiali alle spalle degli scali
di Shanghai, Singapore, Ningbo, Shenzhen, Qingdao e Guangzhou e
davanti ai porti di Tianjin, Rotterdam e Hong Kong che completano la
top ten del settore.
Lo scorso anno il traffico containerizzato di import-export
movimentato dal porto di Busan è stato pari a 10,8 milioni di
teu, in calo del -1,1% sul 2024, mentre il traffico di transhipment
ha registrato un aumento del +4,4% salendo a 14,1 milioni di teu.