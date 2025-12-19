Ordine da 466 milioni di dollari alla KSOE per la costruzione di quattro portacontainer

La sudcoreana HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
Co. (KSOE) ha ottenuto una commessa del valore di 689,6 miliardi di
won (466 milioni di dollari) per la costruzione di quattro
portacontainer che saranno realizzate dal cantiere navale HD Hyundai
Samho Co. La costruzione è stata commissionata da un armatore
con sede in Oceania e le navi saranno consegnate entro la seconda
metà del 2028.
Oltre all'annuncio odierno della commessa alla KSOE, anche la
società armatrice giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK) e la
norvegese Ocean Yield hanno comunicato di aver emesso un ordine in
Corea per quattro nuove navi per gas naturale liquefatto che saranno
prese in consegna tra il 2028 e il 2029. Le due società hanno
reso noto che la proprietà delle navi sarà ripartita
equamente e che, dopo la consegna, ciascuna nave sarà
impiegata nell'ambito di contratti a lungo termine con una primaria
azienda energetica che potrà esercitare opzioni per estendere
la durata dei noleggi e potrà anche esercitare opzioni per
aggiungere alla commessa altre quattro navi.