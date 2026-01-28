FS Logistix incrementa da sei a dieci le rotazioni settimanali sulla tratta ferroviaria Duisburg-Milano

FS Logistix, società di trasporto merci ferroviario del
gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha aumentato la frequenza dei
collegamenti intermodali tra Duisburg e Milano operati dalla
controllata tedesca TX Logistik elevando da sei a dieci i round trip
settimanali, con due collegamenti giornalieri per ciascuna
direzione. Il trasbordo delle merci in Lombardia non verrà
più gestito da Milano Segrate, ma dal Terminal di Milano
Smistamento. A Duisburg lo Ziel Terminal, di cui TX Logistik detiene
una partecipazione, rimane l'hub per i collegamenti con l'Italia e
si trova nella zona portuale di Duisburg, a Hohenbudberg, e dispone
di sette binari di trasbordo, ciascuno lungo 720 metri, due binari
di smistamento e due potenti gru a ponte per il trasbordo tra strada
e ferrovia.
Sulla tratta tra la regione della Ruhr e la Lombardia vengono
trasportati merci e beni di consumo di ogni tipo. Ogni treno può
trasportare 1.600 tonnellate distribuite su 34 unità di
carico in entrambe le direzioni. Non sono previste restrizioni al
trasbordo dalla strada alla ferrovia, ed è possibile caricare
qualsiasi tipo di merce, dai semirimorchi ai container da 30 e 45
piedi, fino ai container cisterna da 20 e 25 piedi.