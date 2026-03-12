DP World ha registrato risultati operativi ed economici annuali record

|
Lo scorso anno i terminal portuali del gruppo DP World di Dubai
hanno movimentato un traffico dei container record pari a quasi 93,4
milioni di teu, con un incremento del +5,8% sul 2024. Il nuovo picco
storico d'attività è stato conseguito grazie a nuovi
record dei volumi movimentati in tutte le regioni mondiali in cui il
gruppo mediorientale è presente: in Asia e nel Pacifico il
traffico è stato di 44,7 milioni di teu (+3,0%); nelle
Americhe e in Australia sono stati movimentati oltre 14,1 milioni di
teu (+8,6%); in Europa, Africa e Medio Oriente il traffico è
stato di 34,5 milioni di teu (+8,3%), di cui 15,5 milioni di teu
movimentati negli Emirati Arabi Uniti (+0,1%).
Nel solo quarto trimestre del 2025 il traffico totale è
stato pari a 23,9 milioni di teu, volume che è il più
elevato di sempre per questo periodo dell'anno e rappresenta una
progressione del +4,2% sullo stesso periodo dell'anno precedente.
Nel trimestre sono stati registrati nuovi record assoluti
relativamente ai traffici movimentati nelle Americhe e in Australia
e in Europa, Medio Oriente e Africa che sono risultati pari
rispettivamente a 3,7 milioni di teu (+8,3%) e 8,8 milioni di teu
(+5,1%), mentre in Asia e nel Pacifico sono stati movimentati 11,4
milioni di teu (+2,3%), volume che è il secondo più
elevato di sempre.
Anche il bilancio annuale 2025 mostra valori delle principali
voci del conto economico che sono le più elevate di sempre. I
ricavi sono ammontati a 24,4 miliardi di dollari, in crescita del
+22,0% sul 2024. Il margine operativo lordo rettificato è
stato di 6,4 miliardi (+18,0%), l'utile operativo di 4,1 miliardi
(+21,1%) e l'utile netto di quasi 2,0 miliardi di dollari (+32,2%).
Nel solo segmento dei terminal portuali sono stati totalizzati
ricavi pari a 9,3 miliardi (+20,3%), un EBITDA rettificato di 4,6
miliardi (+16,8%) e un utile dopo le imposte di 2,8 miliardi
(+24,1%). Le attività logistiche del gruppo, incluse quelle
nelle zone economiche speciali, hanno registrato ricavi pari a 10,5
miliardi (+28,1%), un EBITDA rettificato di 1,5 miliardi (+29,4%) e
un utile al netto delle tasse di 491 milioni (+40,5%). I servizi
marittimi operati dal gruppo hanno totalizzato ricavi pari a 4,6
miliardi (+12,9%), un EBITDA rettificato di 1,1 miliardi (+14,7%) e
un utile dopo le imposte di 416 milioni di dollari (+45,2%).