La quota della ONE nella Poseidon (Seaspan Corporation) salirà al 48,9%

La singaporiana Ocean Network Express (ONE) ha siglato un
accordo con alcuni azionisti della Poseidon Corp., tra cui la
Fairfax Financial Holdings, per acquisire un'ulteriore quota nella
società che è la holding company della Seaspan
Corporation che è proprietaria della più grande flotta
di portacontainer posta a noleggio formata da oltre 220 navi. Con
l'acquisizione, la quota della ONE nella Poseidon salirà al
48,9%.
Fairfax Financial Holdings ha reso noto di aver concordato
assieme ad alcune affiliate la vendita di 67,6 milioni di azioni
circa della Poseidon al prezzo unitario di 28,30 dollari USA, per un
totale di circa 1,91 miliardi di dollari. La società ha
specificato che le azioni sono state cedute tramite accordi separati
ad un attuale azionista della Poseidon, ovvero la ONE, che ha deciso
di aumentare la propria quota di partecipazione, a cui sono state
vendute oltre 37,8 milioni di azioni e a due nuovi investitori
strategici, a cui sono state cedute rispettivamente 9,9 milioni e
19,9 milioni di azioni circa. A seguito della vendita delle azioni,
che rappresentano circa il 23,2% del totale delle azioni ordinarie
emesse e in circolazione di Poseidon, Fairfax manterrebbe una
partecipazione pari a circa il 22,1% delle azioni ordinarie emesse e
in circolazione, nonché 12 milioni di azioni privilegiate di
Serie J nel capitale di Atlas Corp., società interamente
controllata da Poseidon.