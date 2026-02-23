Finmar nominata agente in Italia della United Global Ro-Ro

La genovese Finsea e la milanese Martras, attraverso la joint
venture Finmar, hanno sottoscritto un accordo per la rappresentanza
in Italia di United Global Ro-Ro (UGR), compagnia di navigazione
specializzata nel trasporto roll-on/roll-off di veicoli finiti,
carichi rotabili, carichi oceanici, carichi statici e project cargo
su rimorchi mafi. UGR è una società costituita lo
scorso anno dalla Noatum Maritime del gruppo emiratense AD Ports e
dalla turca Erkport
(
del 24
febbraio
2025).
Dall'Italia UGR offrirà servizi deep-sea con frequenza
mensile, con scali nei porti di Marsiglia, Barcellona e Genova e
collegamenti verso il Medio Oriente, inizialmente Jeddah e Jebel
Ali. Da Jebel Ali saranno inoltre attivi servizi feeder verso tutti
i Paesi del Golfo (GCC), nonché verso l'Africa Orientale e il
subcontinente Indiano. È inoltre previsto un servizio
intra-mediterraneo con frequenza quindicinale sulla medesima
rotazione, con scali a Marsiglia, Barcellona e Genova e collegamenti
regolari verso le destinazioni del Nord Africa, tra cui Alessandria
d'Egitto e Misurata.