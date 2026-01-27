Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
15:59 GMT+1
CROCIERE
Valletta Cruise Port registra un traffico annuale delle crociere record
Nel 2025 i passeggeri sono stati 963mila (+2,3%)
Londra
27 gennaio 2026
Valletta Cruise Port, la società del gruppo terminalista
Global Ports Holding (GPH) che movimenta la quasi totalità
del traffico crocieristico a Malta, ha reso noto oggi di aver
concluso il 2025 con un traffico record di 963mila passeggeri, con
un incremento del +2,3% sull'anno precedente. I soli crocieristi in
transito hanno raggiunto il nuovo massimo storico di 773mila unità
(+3,1%), mentre i passeggeri allo sbarco/imbarco sono calati del
-0,6% a 190mila unità.
Lo scorso anno il terminal del porto di La Valletta gestito da
Valletta Cruise Port è stato scalato da 385 navi da crociera
rispetto a 357 nel 2024.
