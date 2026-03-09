Nel 2025 il gruppo terminalista PSA ha registrato ricavi record

Nel 2025, anno in cui i suoi terminal portuali hanno movimentato
un traffico dei container record di 105 milioni di teu
(
del 14
gennaio
2026), anche il valore dei ricavi del gruppo PSA
Corporation di Singapore ha raggiunto un nuovo massimo storico di
8,26 miliardi di dollari di Singapore (6,5 miliardi di dollari USA),
con un incremento del +7,0% sul 2024. L'utile operativo ha
registrato un aumento del +19,0% salendo a 1,42 miliardi e l'utile
netto è cresciuto del +0,5% a 1,10 miliardi di dollari
singaporiani.