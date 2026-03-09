Rinnovato il direttivo del Propeller Club dei Porti della Spezia e di Marina di Carrara

Venerdì l'assemblea del Propeller Club dei Porti della
Spezia e di Marina di Carrara ha rinnovato il consiglio direttivo
confermando Gianluca Agostinelli e Federica Maggiani nelle
rispettive cariche di presidente e vicepresidente. Dell'organo fanno
parte anche Salvatore Avena (delegato Pubbliche Relazioni e
responsabile comitato Porto e Logistica), Paolo Bertetti (delegato
Comitato Nautica e Cantieristica), Andrea Laviosa (delegato attività
Giovani - under 40), Matthieu Michel Olivier Gasselin, Andrea
Ghirlanda, Michele Giromini, Alessandro Laghezza, Enrico Marzaroli,
Federica Montaresi e Giorgia Bucchioni. Inoltre, sono stati
assegnati i seguenti incarichi: Daniele Ciulli responsabile Comitato
Crociere e Turismo; la segreteria continua ad essere affidata a
Francesco Cuttica, mentre la tesoreria è affidata a Carlo
Solari. Spazio anche al Propeller Giovani, coordinato da Andrea
Laviosa e da Irene Palma che sarà aiuto segretario e seguirà
l'attività giovani e pubbliche relazioni e attività
sociali, a conferma della volontà di investire sul ricambio
generazionale e sulla partecipazione di nuove energie al mondo
portuale e logistico.