Terminal Investment Limited mette le mani sul porto peruviano di Pisco

I media peruviani hanno reso noto che Terminal Investment
Limited (TiL), la società terminalista controllata dal gruppo
armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Company (MSC) e
partecipata dalla Global Infrastructure Partners (GIP) e dalla GIC,
ha acquisito la Terminal Portuario de Paracas (TPP), la società
che gestisce il Puerto General San Martín che è lo
scalo portuale della città peruviana di Pisco. La società
sarebbe stata ceduta per complessivi 200 milioni di dollari dal
consorzio Paracas che è costituito dalla Servinoga del gruppo
portuale spagnolo Nogar e dalle brasiliane Tucumann Engenharia e
Pattac Empreendimentos e Participações S.A.. Nel 2014
il consorzio aveva sottoscritto un contratto di concessione della
durata di 30 anni.