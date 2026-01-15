Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -5,7%

Dopo qualche segnale di ripresa nella prima parte dell'anno, il
porto di Hong Kong ha concluso il 2025 con una prosecuzione del
trend di calo dei volumi containerizzati movimentati in atto
ininterrottamente dal 2018. A dicembre 2025 i contenitori
movimentati sono stati pari a 1,1 milioni di teu, con una
diminuzione del -7,5% sullo stesso mese dell'anno precedente.
L'intero 2025 è stato archiviato con un traffico pari ad
oltre 12,9 milioni di teu, con una contrazione del -5,7% sul 2024.
Il solo quarto trimestre del 2025 è stato chiuso con un
traffico di 3,2 milioni di teu, in flessione del -8,0% sullo stesso
periodo dell'anno precedente.