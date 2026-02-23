Tidewater compra la brasiliana Wilson Sons Ultratug Participações per 500 milioni di dollari

La statunitense Tidewater, che ha una flotta di 213 Offshore
Support Vessel, ha stretto un accordo vincolante per comprare per
complessivi 500 milioni di dollari circa l'intero capitale azionario
della brasiliana Wilson Sons Ultratug Participações
S.A. (WSUT) e della sua filiale Atlantic Offshore Services S.A. che
hanno una flotta di 22 Platform Supply Vessels. Wilson Sons Ultratug
Participações è la joint venture paritetica
costituita dalla brasiliana Wilson, Sons e dalla cilena Ultratug del
gruppo Ultramar
(
dell'8
ottobre
2009).
Con l'acquisizione, la flotta della Tidewater attualmente
impiegata in Brasile salirà da sei a 28 unità. «Il
mercato brasiliano delle navi offshore - ha commentato il presidente
e amministratore delegato del gruppo americano, Quintin Kneen - è
uno dei più grandi e interessanti al mondo e l'apporto della
WSUT alla flotta della Tidewater rafforzerà la nostra
presenza nel Paese». Kneen ha specificato che Tidewater
ritiene che i fondamentali a lungo termine del mercato offshore
brasiliano «siano estremamente favorevoli. WSUT - ha osservato
- rappresenta un'opportunità unica per entrare
prepotentemente in Brasile con una flotta costruita per quasi il 90%
in Brasile.