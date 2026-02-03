AD Ports sigla un accordo per la realizzazione e gestione di un terminal multipurpose nel porto di Matadi

Il gruppo marittimo, logistico e portuale emiratense AD Ports ha
siglato un accordo preliminare con il Ministero dei Trasporti, delle
vie di comunicazione e del desenclavement della Repubblica
Democratica del Congo nonché con l'Office National des
Transports (Onatra) della nazione africana per la realizzazione e la
gestione di un terminal multipurpose nel porto di Matadi. L'intesa è
stata siglata in occasione della firma odierna ad Abu Dhabi di un
accordo di partenariato economico tra la Repubblica Democratica del
Congo e gli Emirati Arabi Uniti che prevede il raddoppio del valore
degli scambi commerciali tra le due nazioni che si prevede
raggiungerà i dieci miliardi di dollari entro il 2030
rispetto a 4,5 miliardi nel 2024. Tra gli accordi firmati dai due
governi c'è anche un protocollo d'intesa tra Onatra e il
gruppo portuale DP World di Dubai per il rilancio del progetto di
costruzione del porto in acque profonde di Banana, a Moanda
(inforMARE
del 26
marzo
2018 e 13
dicembre
2021).