Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è calato del -3,0%

Nel terzo trimestre di quest'anno i porti amministrati
dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale hanno movimentato complessivamente 3,90 milioni di
tonnellate di merci, con un incremento del +3,5% sullo stesso
periodo del 2025, di cui 2,24 milioni di tonnellate movimentate dal
porto di Civitavecchia (-3,0%), 1,13 milioni di tonnellate dallo
scalo portuale di Fiumicino (+14,6%) e 530mila tonnellate dal porto
di Gaeta (+12,4%).
La flessione registrata dal porto di Civitavecchia è
stata contenuta dall'incremento del +11,1% dei rotabili attestatisi
a 1,56 milioni di tonnellate. In calo il traffico containerizzato
con 231mila tonnellate (-1,5%) e più marcata è stata
la riduzione delle rinfuse. Nel settore delle rinfuse liquide sono
state movimentate 316mila tonnellate (-18,4%), incluse 307mila
tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-20,7%) e 9mila
tonnellate di altri carichi. Le rinfuse secche hanno totalizzato
133mila tonnellate (-53,0%), di cui 96mila tonnellate di prodotti
metallurgici, minerali di ferro, minerali e metalli non ferrosi
(-53,3%), 22mila tonnellate di carbone (+1.357,0), 3mila tonnellate
di minerali e materiali da costruzione (-94,9%) e 12mila tonnellate
di altre rinfuse solide (-13,2%).
Nel periodo luglio-settembre del 2025 il porto di Civitavecchia
ha registrato un traffico delle crociere di 1,38 milioni di
passeggeri (-4,1%), di cui 718mila all'imbarco/sbarco (-4,1%) e
699mila in transito (+1,0%). I passeggeri dei servizi marittimi di
linea sono stati 873mila (-0,4%).
Nei primi nove mesi di quest'anno i tre porti hanno movimentato
globalmente 9,97 milioni di tonnellate di merci, con una flessione
del -0,7% sul corrispondente periodo del 2024, di cui 6,11 milioni
di tonnellate movimentate dal porto di Civitavecchia (+1,4%), 2,50
milioni di tonnellate dal porto di Fiumicino (-3,6%) e 1,36 milioni
di tonnellate dal porto di Gaeta (-4,1%).