Saipem si aggiudica un contratto EPCI offshore in Qatar

L'italiana Saipem, in partnership con la cinese Offshore Oil
Engineering Co. Ltd. (COOEC), si è aggiudicata dalla
qatariota QatarEnergy LNG un contratto EPCI offshore per il
pacchetto COMP5 del progetto North Field Production Sustainability
(NFPS) Offshore Compression Complexes. Il valore complessivo del
contratto è di circa quattro miliardi di dollari e la quota
parte di Saipem ammonta a circa 3,1 miliardi. Il progetto NFPS è
parte della strategia di QatarEnergy LNG per mantenere e
incrementare la capacità produttiva del North Field, il più
grande giacimento di gas naturale “non associato” al
mondo, situato al largo della costa nord-orientale del Qatar.
Il contratto assegnato a Saipem, dalla durata complessiva di
circa cinque anni, prevede la progettazione, l'approvvigionamento,
la fabbricazione e l'installazione di due impianti di compressione,
ciascuno composto da una piattaforma di compressione, una
piattaforma per gli alloggi, una piattaforma a supporto della flare
per la combustione dei gas e i relativi ponti di interconnessione.
Ciascun complesso avrà un peso complessivo di circa 68.000
tonnellate. Le operazioni di installazione offshore saranno condotte
dalla nave da costruzione De He di Saipem indicativamente nel
2029 e 2030.
Questo nuovo contratto si aggiunge ai pacchetti EPCI COMP2 e
COMP3, assegnati a Saipem e comunicati al mercato rispettivamente
nell'ottobre 2022 e nel settembre 2024, attualmente in fase di
esecuzione. Saipem ha evidenziato che l’assegnazione del
pacchetto COMP5 consolida la collaborazione dell'azienda con
QatarEnergy LNG e rafforza la presenza della società in Qatar
quale partner per la realizzazione di progetti complessi su larga
scala.