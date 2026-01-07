V.Group ha comprato la danese Njord

La londinese V.Group, che offre servizi all'industria marittima
tra cui principalmente attività di ship e crew management, ha
comprato la danese Njord, società specializzata nelle
soluzioni per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione per
l'industria navale che è stata fondata dalla Maersk Tankers.
V.Group ha specificato che Njord diventerà il principale
marchio per la decarbonizzazione del gruppo e fornirà ad
armatori e operatori soluzioni tecniche avanzate per affrontare la
transizione verso operazioni più pulite ed efficienti.
«Questa acquisizione - ha spiegato l'amministratore delegato
di V.Group, René Kofod-Olsen - accelera la nostra ambizione
di diventare il principale fornitore di servizi e di consulenza per
l'efficienza dei consumi e per la decarbonizzazione. Con le capacità
di integrazione tecnologica di Njord, unite alla nostra competenza
operativa, ora possiamo offrire ad armatori e operatori un
ecosistema completo per l'efficienza dei consumi e per la
decarbonizzazione, dalle linee guida sulla conformità ai
sistemi tecnici che rendono efficaci i carburanti alternativi e le
misure di efficienza».