Avviata in Cina la costruzione della prima di sei portacontainer per Italia Marittima

Oggi nel cantiere navale della cinese Guangzhou Huangpu Wenchong
Shipbuilding Co. è iniziata la costruzione della prima di una
serie di sei portacontainer dual-fuel a metanolo della capacità
di 2.400 teu destinate alla Italia Marittima, società
integralmente controllata dal gruppo armatoriale taiwanese
Evergreen. La nave, che si prevede verrà consegnata nel 2027,
sarà lunga 182,6 metri, larga 32,2 metri, avrà un
pescaggio di 9,0 metri e una velocità di 19 nodi. La
portacontenitori sarà impiegata sulle rotte regionali del
Mediterraneo.