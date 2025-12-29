La nave da crociera Coral Adventurer si è arenata in Papua Nuova Guinea

La nave da crociera Coral Adventurer
operata
dall'australiana Coral Expeditions si è arenata in Papua
Nuova Guinea. La Locale National Maritime Safety Authority (NMSA) ha
reso noto che sabato il Papua New Guinea Maritime Rescue
Coordination Centre è stato allertato e ha ricevuto
comunicazione dalla nave che le 124 persone a bordo della nave, di
cui 80 passeggeri e 44 membri dell'equipaggio, non hanno subito
danni. La Coral Adventurer
si è arenata sulla barriera
corallina e il comandante della nave ha specificato che la Coral
Adventurer
non ha imbarcato acqua, non si è verificato
alcun sversamento di inquinanti e i motori di bordo e le ancore sono
operativi.