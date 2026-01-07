Medlog compra le attività dell'australiana Seaway nel settore intermodale

Medlog Oceania, agenzia australiana che fa capo alla società
logistica Medlog del gruppo armatoriale Mediterranean Shipping
Company (MSC), ha sottoscritto un accordo per comprare le attività
dell'australiana Seaway nel settore intermodale, intesa che non
include le operazioni nel settore delle spedizioni marittime e aeree
e le attività di agenzia marittima svolte dalla Seaway.
Annunciando oggi la cessione, l'amministratore delegato di Seaway,
Craig McElvaney, ha spiegato che il consiglio di amministrazione
della società ritiene che le attività intermodali
dell'azienda abbiano raggiunto una fase in cui il prossimo periodo
di crescita sarà supportato al meglio da un'organizzazione
con le dimensioni, le risorse e le infrastrutture necessarie per
investire ed espandere ulteriormente l'attività.
Secondo le previsioni, l'acquisizione sarà portata a
termine entro il primo trimestre di quest'anno.