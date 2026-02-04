Nel 2025 il traffico delle merci nei porti della Sardegna è cresciuto del +3,0%

Nel 2025, con un totale di 42,9 milioni di tonnellate, il
traffico delle merci nei porti della Sardegna ha registrato un
incremento del +3,0% sull'anno precedente, con un calo del -1,6%
delle rinfuse liquide scese a 24,0 milioni di tonnellate che è
stato compensato dall'aumento del +8,3% delle merci varie
attestatesi a 14,6 milioni di tonnellate e ancor più dal
rialzo del +14,1% delle rinfuse solide che hanno totalizzato 4,3
milioni di tonnellate. L'Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna ha reso noto che il solo traffico dei container,
pari a 274.382 teu, volume che include il traffico combinato
lo-lo/ro-ro al terminal MITO di Cagliari e il traffico domestico
delle compagnie Grendi e Grimaldi), ha segnato una crescita del
+33,8%.
Il settore dei passeggeri ha visto chiudersi il 2025 con un
traffico crocieristico di 647.527 passeggeri in transito (-5,3%) a
cui si aggiungono - ha specificato l'AdSP- 31mila passeggeri allo
sbarco/imbarco, attività di home port che nel 2024 era
assente. Nel segmento dei traghetti i passeggeri sono stati
5.421.275 (-2,5%), mentre i passeggeri dei servizi marittimi con le
isole minori sono stati 1.008.841 (+4,0%).