Il primo gennaio la presidenza della UIRR sarà assunta da Jürgen Albersmann

Il prossimo primo gennaio la presidenza della UIRR,
l'associazione che rappresenta le aziende che operano nel settore
del trasporto combinato strada-rotaia, sarà assunta da Jürgen
Albersmann nell'ambito del principio di rotazione per la presidenza
deciso lo scorso ottobre dal consiglio direttivo della UIRR.
Albersmann, che è vicepresidente e amministratore
delegato della Contargo, subentrerà a Michail Stahlhut,
amministratore delegato del gruppo Hupac, che per un anno e mezzo ha
guidato l'associazione e che continuerà a far parte del
consiglio direttivo. Peter Kiss, CEO di Metrans, è stato
eletto nuovo vicepresidente della UIRR.