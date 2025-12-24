Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
19:31 GMT+1
TRASPORTO INTERMODALE
Hupac avvierà un nuovo servizio con treno shuttle tra Duisburg e Novara
Programmate sei rotazioni alla settimana
Chiasso
24 dicembre 2025
Il prossimo 12 gennaio l'elvetica Hupac avvierà un nuovo
servizio con treno shuttle tra Duisburg e Novara che prevede sei
rotazioni alla settimana tra il Duisburg Gateway Terminal (DGT) e
l'Interporto di Novara CIM. L'obiettivo è di incrementare
capacità, affidabilità e flessibilità per i
clienti che operano lungo uno dei più importanti corridoi
intermodali europei tra la Ruhr e l'Italia, sull'asse Reno-Alpi.
Il servizio offre un transit time A-C ad eccezione della
partenza da Novara nel giorno di venerdì che presenta un
transit time A-D.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore