Hiab compra il fornitore brasiliano di gru di carico ING Cranes

Hiab Corporation, nuova denominazione assunta all'inizio dello
scorso aprile dalla finlandese Cargotec Corporation, ha sottoscritto
un accordo per comprare la brasiliana ING Cranes, società che
opera nello stesso mercato della Hiab che è quello della
fornitura di attrezzature per la movimentazione dei carichi su
strada. ING Cranes, che ha circa 250 dipendenti, è stata
fondata nel 2010 e lo scorso anno ha registrato un fatturato di
circa 50 milioni di euro.
«Questa acquisizione - ha spiegato Marcel Boxem, VP Sales
& Product Management di Hiab Loader Cranes - unisce la presenza
globale e l'ampia offerta di gru di carico della Hiab con la
consolidata competenza e il portafoglio locale della ING Cranes.
Grazie a ciò, Hiab si posiziona per diventare il fornitore
leader di gru di carico in Brasile».
Secondo le previsioni, l'acquisizione dovrebbe essere portata a
termine all'inizio del prossimo anno.