Accordo di collaborazione tra ALIS e ANITA per promuovere lo sviluppo dell'autotrasporto merci e della logistica

L'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
(ALIS) e ANITA, l'associazione aderente a Confindustria che riunisce
le imprese di autotrasporto merci e logistica, hanno siglato un
accordo di collaborazione con lo scopo di promuovere assieme lo
sviluppo dell'autotrasporto merci e della logistica, sostenendo
congiuntamente una politica dei trasporti aperta all'Europa,
orientata al mercato e vicina alle imprese del comparto. L'obiettivo
è di rafforzare nelle istituzioni nazionali e europee, negli
stakeholder e nella pubblica opinione la consapevolezza che
incoraggiare la crescita del settore significa assicurare un
contributo considerevole alla realizzazione delle politiche
industriali e alla competitività dell'economia nazionale.
Inoltre, l'accordo mira a integrare l'esperienza maturata dalle
realtà associative per favorire la tutela e la rappresentanza
delle rispettive imprese associate. Mantenendo ferma l'autonomia di
ciascuna delle parti, nell'ambito della collaborazione le due
strutture saranno coinvolte e il campo d'azione esteso ad ambiti di
lavoro specifici quali attività di comunicazione esterna,
sviluppo di progetti nel campo della formazione, della sostenibilità
e dell'innovazione tecnologica, realizzazione di studi e analisi.
Con riferimento alle relazioni industriali, l'obiettivo è la
costruzione di un sistema moderno di contrattazione, capace di
assicurare la regolarità, la legalità, la sicurezza e
la lotta al dumping sociale.
«ALIS - ha affermato il presidente dell'associazione,
Guido Grimaldi, in occasione dell'annuncio odierno dell'accordo -
rappresenta da sempre una grande associazione trasversale, in grado
di coniugare e mettere a sistema esperienze ed esigenze diverse ma
con un obiettivo chiaro: la crescita sana, sostenibile e competitiva
delle imprese e dell'intero Paese. In quest'ottica di sviluppo e
condivisione, la collaborazione tra ALIS e ANITA conferma
l'importanza di lavorare in sinergia con le altre realtà del
comparto per affrontare le sfide comuni, valorizzare le competenze
le professionalità delle imprese associate e rappresentare,
davanti alle istituzioni nazionali ed europee, una voce unitaria per
le istanze dei settori coinvolti. Questa sinergia è inoltre
un'occasione importante da trasformare anche in ambito sindacale,
perché la centralità del settore della logistica e
dell'autotrasporto merci è e deve continuare ad essere un
punto di forza per le persone che vi lavorano, con regole moderne,
sfidanti e competitive».
Il presidente di ANITA, Riccardo Morelli, ha evidenziato che
«l'intesa raggiunta con ALIS rappresenta per ANITA
l'opportunità di estendere e potenziare l'azione associativa,
anche attraverso l'integrazione tra i servizi di assistenza e
consulenza per le aziende. L'obiettivo - ha aggiunto - è dare
maggiore centralità al settore dei trasporti e della
logistica nell'ambito della politica economica del Paese».