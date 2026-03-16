Stolt-Nielsen cede alla NYK Line il 50% della Avenir LNG

La norvegese Stolt-Nielsen ha stretto un accordo con la
giapponese Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) per cederle il
50% del capitale della Avenir LNG, compagnia attiva nel settore del
bunkeraggio di gas naturale liquefatto che è stata costituita
nel 2017 ed è stata acquisita dalla Stolt-Nielsen all'inizio
dello scorso anno rilevandola dai precedenti soci Golar LNG e
Aequitas Limited.
Attualmente Avenir LNG ha una flotta di cinque navi per il
bunkering di GNL a cui se ne aggiungeranno altre due entro il
prossimo anno.