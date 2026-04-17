Saipem si è aggiudicata due contratti offshore in Arabia
Saudita del valore di circa 400 milioni di dollari nell'ambito
dell'accordo a lungo termine attualmente in essere con Aramco. Il
primo contratto riguarda l'ingegneria, l'approvvigionamento, la
costruzione e l'installazione (EPCI) di una tie in e due wellhead
platform per l'iniezione dell'acqua, circa 5 chilometri di condotte
con diametro da 24 pollici, circa 15 chilometri di cavi da 15 kV nel
giacimento di Safaniyah, uno dei più grandi giacimenti
offshore di petrolio al mondo. Il secondo contratto comprende le
attività EPCI di quattro wellhead platform per l'iniezione
dell'acqua, nonché le relative infrastrutture sottomarine,
presso il giacimento petrolifero di Safaniyah.
Per le attività offshore Saipem impiegherà le
proprie navi da costruzione attualmente operative nella regione. Le
attività di fabbricazione legate ai progetti saranno
realizzate presso il cantiere saudita della società Saipem
Taqa Al-Rushaid Fabricators Co.