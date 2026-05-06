L'impresa italiana di spedizioni internazionali Savino Del Bene
ha acquisito tre società della spagnola Grupo Marítima
Sureste. L'accordo riguarda Marítima Sureste Shipping,
società di logistica e spedizioni che coordina le proprie
attività dall' hub logistico di El Estrecho: una struttura di
oltre 50.000 metri quadri con più di 10.000 metri quadri di
magazzini. Tra gli asset figurano anche un magazzino a Cheste (8.000
metri quadri) con 4.000 metri quadri di area esterna, un magazzino
di 10.000 metri quadri presso il terminal ferroviario di Nonduermas,
dove l'azienda detiene una concessione esclusiva ADIF per la
gestione del traffico ferroviario merci e dei treni container, oltre
a ulteriori strutture ad Almería e Algeciras. Incluse
nell'accordo sono anche Marítima Sureste Spain, anch'essa
attiva nelle spedizioni, e Transportes Gaypemar, specializzata nel
trasporto terrestre di container. Le tre società rimarranno
entità indipendenti all'interno del gruppo Savino Del Bene.
L'azienda di Scandicci ha evidenziato che questa operazione
rafforza la presenza di Savino del Bene sul territorio nell'asse
strategico Murcia-Almería-Algeciras e integra nel gruppo una
struttura logistica consolidata con capacità intermodali,
ferroviarie e di trasporto su gomma. «L'integrazione - ha
sottolineato Gianni Bachini, regional director Francia, Spagna &
Portogallo di Savino Del Bene - amplia in modo significativo la
nostra copertura geografica e rafforza la capacità di offrire
soluzioni logistiche più complete e competitive, in
particolare nei servizi door-to-door e nelle operazioni intermodali.
In questo contesto, gli asset ferroviari diventano strategicamente
rilevanti e ci consente di offrire alternative al trasporto su
strada più efficienti e sostenibili, mantenendo al contempo
competitività sia nei costi sia nei tempi di transito.
Accogliamo, inoltre, un team altamente specializzato con cui
condividiamo una visione comune basata sulla vicinanza al cliente e
sull'eccellenza operativa».