Confronto tra i porti italiani e i porti della Florida

In occasione della partecipazione al Seatrade Cruise Global
2026, la più importante fiera mondiale dedicata al settore
crocieristico in svolgimento dal 13 al 16 aprile a Miami,
l'Associazione dei Porti Italiani ha tenuto un incontro con i porti
della Florida, ospitato da PortMiami alla presenza degli alti
rappresentanti dei porti dello Stato americano, del console d'Italia
a Miami e delle Autorità di Sistema Portuale italiane.
L'incontro, previsto nell'ambito del protocollo d'intesa
sottoscritto nel marzo 2025, ha rappresentato un momento di
confronto operativo e strategico, confermando una collaborazione
solida e strutturata tra Italia e Stati Uniti nei settori della
crocieristica, della logistica e dell'innovazione portuale.
Il sistema portuale italiano si presenta alla fiera di Miami
sotto il claim “CruiseItaly - One Country, Many Destinations”
con lo scopo di promuovere un'offerta integrata e competitiva del
Paese. Commentando la partecipazione all'evento statunitense, il
presidente di Assoporti, Roberto Petri, ha evidenziato che «il
lavoro portato avanti dal sistema portuale italiano negli ultimi
anni ha consentito di rafforzare il posizionamento dell'Italia nel
panorama crocieristico internazionale. Quest'anno, anche in virtù
dei risultati raggiunti, e nell'ottica di quanto concordato in sede
assembleare dei presidenti delle AdSP - ha specificato Petri - la
presenza a Miami rappresenta un'occasione fondamentale per
consolidare relazioni, sviluppare nuove opportunità e
promuovere un'offerta sempre più integrata e sostenibile.
Relazioni e opportunità solide e consolidate nel tempo tra
gli Stati Uniti e l'Italia».