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LOGISTICA
Medlog (gruppo MSC) investe nell'area del vecchio mercato ortofrutticolo di Melbourne
Sito di 29 ettari per lo stoccaggio dei container in prossimità del porto australiano
Melbourne
2 aprile 2026
La società logistica Medlog del gruppo armatoriale
Mediterranean Shipping Company ha sottoscritto un contratto per
insediare un proprio sito logistico nell'area del vecchio mercato
ortofrutticolo all'ingrosso di Melbourne. Il progetto sarà
realizzato in collaborazione con l'Autorità Portuale di
Melbourne e prevede la riqualificazione di un'area di 29 ettari per
consentire lo stoccaggio dei container in prossimità del
porto australiano, riducendo quindi i transiti dei camion attraverso
la zona occidentale della città. «Si tratta - ha
spiegato Melissa Horne, ministro dei Porti e del trasporto merci
dello Stato di Victoria, commentando l'accordo - di mantenere il
flusso delle merci alleggerendo nel contempo la pressione sulle
strade locali, riducendo il traffico dei camion, aumentando la
sicurezza e rafforzando le catene di approvvigionamento dello Stato
di Victoria. Avvicinando le merci al porto, rendiamo il sistema più
efficiente e apportiamo benefici concreti alle comunità, al
settore del trasporto merci e alle imprese di tutto lo Stato».
Per la riqualificazione dell'area dell'ex mercato ortofrutticolo
sono attesi investimenti privati pari a circa 500 milioni di dollari
australiani.
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