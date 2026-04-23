In calo i ricavi trimestrali delle taiwanesi Evergreen, Yang Ming e Wan Hai Lines

Nel primo trimestre di quest'anno i ricavi delle compagnie di
navigazione containerizzate taiwanesei Evergreen, Yang Ming e Wan
Hai Lines hanno registrato accentuate diminuzioni rispetto allo
stesso periodo del 2025, con la più consistente per la prima
compagnia che nei primi tre mesi del 2026 ha totalizzato un
fatturato pari a 86,6 miliardi di dollari di Taiwan (2,7 miliardi di
dollari USA), in calo del -21,3%. Il volume d'affari trimestrale di
Yang Ming è ammontato a 38,7 miliardi di dollari taiwanesi
(-15,1%) e quello di WHL a 33,6 miliardi (-9,3%).
Nel solo mese di marzo del 2026 i ricavi di Evergreen si sono
attestati a 27,5 miliardi di dollari taiwanesi, con una diminuzione
del -17,8% sul marzo dello scorso anno. Gli ultimi ricavi mensili di
Yang Ming sono stati pari a 12,4 miliardi (-5,9%) e quelli di WHL a
10,5 miliardi (-10,7%).