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PORTI
Nel quarto trimestre del 2025 i terminal portuali di Eurokai hanno movimentato 3,6 milioni di container (+10,5%)
Crescita del +18,5% in Germania. Calo del -3,7% in Italia
Amburgo
29 aprile 2026
Nell'ultimo trimestre del 2025 il traffico dei container nei
terminal portuali che fanno capo al gruppo tedesco Eurokai ha
registrato nuovamente un incremento a due cifre nonostante il calo
del -3,7% dei volumi movimentati dai terminal italiani che è
stato ampiamente colmato dalla crescita del +18,5% del traffico nei
terminal tedeschi. Nel periodo il traffico totale è stato
pari a 3,60 milioni di teu, con un rialzo del +10,5% sul quarto
trimestre del 2024.
In particolare, in Germania, dove Eurokai opera principalmente
attraverso la joint venture 50:50 Eurogate con la connazionale BLG,
sono stati movimentati complessivamente 2,24 milioni di teu, volume
che rappresenta un aumento del +18,5% e il nuovo record per questo
periodo dell'anno. Nel solo porto di Bremerhaven sono stati
movimentati 1,26 milioni di teu (+11,0%), in quello di Amburgo
592mila teu (+20,4%) e nello scalo portuale di Wilhelmshaven 387mila
teu (+46,9%).
In Italia, dove il gruppo tedesco opera attraverso la
controllata Contship Italia, il traffico è ammontato a
426mila teu (-3,7%), di cui 262mila teu movimentati nel porto della
Spezia, dove i volumi sono calati del -14,3%, 114mila teu
movimentati nel porto di Salerno (+20,3%) e 51mila teu in quello di
Ravenna (+18,5%).
Inoltre, nel quarto trimestre del 2025 il traffico totalizzato
dal gruppo nel porto marocchino di Tanger Med è stato pari a
810mila teu (-0,1%) e quello movimentato nel porto cipriota di
Limassol a 126mila teu (+9,8%).
Nell'intero 2025 il traffico complessivo si è attestato a
14,04 milioni di teu, con un aumento del +13,4% sull'anno
precedente. Nella sola Germania il traffico ha raggiunto la quota
record di 8,75 milioni di teu (+20,7%), con 4,94 milioni di teu
movimentati nel porto di Bremerhaven (+10,3%), 2,34 milioni di teu
nel porto di Amburgo (+21,7%) e un volume record di 1,47 milioni di
teu nel porto di Wilhelmshaven (+74,0%).
Lo scorso anno in Italia il traffico è stato di 1,72
milioni di teu (+3,5%), con un traffico record di 416mila teu a
Salerno (+16,2%), 1,10 milioni di teu a La Spezia (-2,0%) e 199mila
teu a Ravenna (+12,7%).
Traffici annuali record sono stati movimentati anche a Tanger
Med e Limassol, che sono risultati pari rispettivamente a 3,08
milioni di teu (+1,6%) e 494mila teu (+10,8%).
Eurokai ha chiuso l'esercizio annuale 2025 con ricavi pari a
279,2 milioni di euro (+10,7%). L'utile operativo è stato di
62,6 milioni (+26,1%) e l'utile netto di 90,1 milioni (+2,4%).
Relativamente ai soli risultati finanziari conseguiti da
Contship Italia, il direttore finanziario dell'azienda, Tommaso
Ferrario, ha reso noto che, «a livello consolidato, il
risultato d'esercizio ha registrato un incremento del +16,7%».
Il segmento marittimo della Contship, guidato da La Spezia Container
Terminal (LSCT), ha registrato una crescita complessiva dei ricavi,
risultato - ha specificato l'azienda - che «è stato
conseguito nonostante alcuni fattori di discontinuità, in
particolare la chiusura temporanea di una delle due banchine del
molo Fornelli per interventi di messa in sicurezza e il ridisegno
delle rotte derivante dai nuovi assetti delle alleanze marittime
globali, entrati in vigore nel 2025». Le società del
segmento intermodale - Sogemar, Hannibal, Oceanogate, Rail Hub
Milano e driveMybox - hanno registrato il quinto anno consecutivo di
crescita operativa.
Contship ha reso noto che nel 2025 c'è stata anche una
crescita occupazionale che ha portato i dipendenti del gruppo a
1.150 unità, in aumento grazie a 196 nuove assunzioni, dato
che include anche l'integrazione delle 96 risorse del gruppo STS
acquisito a metà dello scorso anno.
Relativamente alle prospettive future, l'amministratore delegato
di Contship, Matthieu Gasselin, ha evidenziato che «l'avvio
delle operazioni del nuovo terminal di Damietta e la partenza dei
lavori di espansione del terminal della Spezia previsti per il
secondo semestre dell'anno, uniti agli investimenti nel comparto
intermodale rappresentano i principali driver di sviluppo e
creazione di valore per il gruppo. Parallelamente - ha aggiunto -
continuiamo ad esplorare nuove opportunità di crescita
coerenti con la nostra visione di lungo periodo, per rafforzare
ulteriormente il nostro posizionamento in settori strategici».
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